Вашингтон, , 13:51 — REGNUM Цифровые токены Gram, которые были выпущены в рамках блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), не могут быть переданы инвесторам. Такое предварительное решение принял Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк, признав Gram ценной бумагой.

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Согласно документу, опубликованному в судебной базе 24 марта, суд встал на сторону Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), которая ранее потребовала запретить передачу покупателям цифровых токенов Gram компании Telegram.

«Суд считает, что SEC значительно продвинулась в доказательстве того, что Telegram передал Gram покупателям с той целью, чтобы эти токены затем были распределены ими на вторичном рынке», — говорится в постановлении.

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Как сообщало ИА REGNUM, американские финансовые власти обвиняют Павла Дурова и его структуры в том, что его компания продавала токены криптовалюты Gram через криптоплафторму TON, но привлекала инвестиции, не заявив об этом официально, и тем самым нарушила американское законодательство.

Комиссия добилась запрета на выпуск Gram, а Telegram в середине ноября оспорил это решение в американском суде и требует компенсации.

В январе 2020 года в США были представлены новые доказательства о возможных нарушениях Telegram. Так, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) расценила продажу токенов Gram в качестве ценных бумаг, как незаконную. В поддержку ходатайства об упрощенном судопроизводстве в суд Южного округа Нью-Йорка, была представлена переписка сотрудников компании Telegram, из которой следует, что разработчики называли свою криптовалюту ценными бумагами, и знали о сером рынке их перепродажи.