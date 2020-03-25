Лондон, , 13:50 — REGNUM Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Чарльз сдал тест на коронавирус, давший положительный результат, сообщает 25 марта Sky News.

По данным издания, соответствующее заявление об этом выпустили источники, близкие к дворцу. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в связи с распространением пандемии коронавируса ввёл на три недели всеобщий карантин.

Так, теперь с вечера 23 марта британцам будет разрешено покидать свои дома только один раз в день для того, чтобы сходить за покупками необходимых предметов и еды, обратиться в медучреждение или помочь пожилым родственникам. Кроме того, в стране отменены все увеселительные мероприятия, в том числе свадьбы и крестины.

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