Москва, , 13:57 — REGNUM Динамика роста заражения коронавирусом в России является невысокой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта сообщил эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, врач-патологоанатом, эксперт по фармацевтическому рынку, клинический фармаколог Александр Эдигер.

«Динамика очень невысокая. И она, в общем-то, была вполне ожидаемая, ничего страшного в ней нет. Всё измеряется готовностью системы здравоохранения, а у нас она готова к более высоким темпам. У нас будет увеличение, серьезное увеличение, но это не означает, что у нас будет катастрофическая ситуация. Потому что наша система предотвращения, выявления и лечения справится», — сказал эксперт.

При этом Эдигер предсказал, что в России будет ужесточение барьерных мер. Однако до чрезвычайных действий, скорее всего, не дойдёт. В то же время власти, возможно, решат закрыть на какое-то время междугороднее сообщение внутри страны.

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