Вашингтон, , 13:44 — REGNUM Пандемия коронавируса принесла с собой три очень важных и нужных результата, сообщил через Твиттер популярный американский публицист и финансовый аналитик Джефф Карлсон, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Карлсона, самое главное — это возможность проводить больше времени с семьей. Но не менее важно, что коронавирус принес с собой «фундаментальное разоблачение всей чуши Конгресса» и «глобальное признание того, что все знаменитости — настоящие идиоты».

Отметим, что в отношении шанса проводить время с семьей с писателем солидарны и подписчики блога известного политического комментатора Майка Церновича, назвавшие это лучшим моментом карантина.