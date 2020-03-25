Вильнюс, , 13:40 — REGNUM Министерство здравоохранения Литвы сегодня, 25 марта, подтвердило факт гибели от коронавирусной инфекции ещё двоих человек, таким образом общее количество жертв достигло 4 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Паневежисе скончался предприниматель, которые долгое время находился в реанимации. Вирусом он заразился в ЮАР, остальные три случая — из Укмярге. Суммарно в Литве зафиксировано 255 случаев заражения коронавирусом. Все погибшие входили в группу риска.

В Литве введён режим чрезвычайной ситуации и всеобщий карантин.