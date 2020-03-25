Москва, , 13:36 — REGNUM Министерство иностранных дел России на своей странице в Facebook опубликовало перечень авиарейсов, которыми будут вывозиться граждане РФ, оказавшиеся в затруднительном положении за рубежом из-за коронавируса.

Так, в перечень входят рейсы из Аргентины, Бельгии, Бразилии, Вьетнама, Доминиканы, Египта, Индии, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Лаоса, Нидерландов, Португалии, США, Таджикистана, Туркмении, Турции, Узбекистана, Филиппин и Эфиопии.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что данный перечень не является всеобъемлющим и обновляется в оперативном режиме по мере поступления новых данных.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 25 марта, в московском аэропорту «Домодедово» отменили 38 рейсов. Были отменены не только международные рейсы, но и перелёты внутри России. Так, не вылетят самолёты в Саратов, Волгоград, Пензу, Казань и Симферополь. Отменили прибытие лайнеров из Казани, Уфы, Норильска, Красноярска и Симферополя.

Отметим также, что ранее оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России поручил Минтрансу проработать вопрос о привлечении сил и средств Минобороны, МЧС и управления делами президента для эвакуации российских граждан из-за рубежа.

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