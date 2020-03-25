Тбилиси, , 13:35 — REGNUM Более 20 тыс. человек обследовали специальные бригады в муниципалитетах Марнеули и Болниси, в которых объявили режим строгого карантина по коронавирусу. Об этом 25 марта заявил на брифинге пресс-спикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани.

«Только у 25 человек была температура. Двоим из них нужно внимание, и они помещены в больницу», — сказал официальный представитель главы грузинского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, города Марнеули и Болниси оцепили полиция и военные после того, как в этом районе был объявлен режим строгого карантина 23 марта. Власти подозревают, что там во время массового мероприятия произошло распространение коронавируса.

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