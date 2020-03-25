Вашингтон, , 13:39 — REGNUM Поделиться своими мыслями о том, что самое приятное в карантине, предложил жителям США известный американский политический комментатор Майк Цернович, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта. Обращение он опубликовал на своей странице в Твиттере, где у него свыше полумиллиона подписчиков, включая членов Конгресса.

По отзывам, самое ценное, что обнаружили для себя жители США в карантине — это возможность видеться с близкими родственниками. Важным и приятным стал также более медленный темп жизни, меньше движения на дорогах, возможность понять ценность вещей, который казались чем-то само собой разумеющимся, увидеть вновь играющих на улице детей.

Ранее стало известно, что сенаторы Соединённых Штатов и чиновники администрации президента США Дональда Трампа достигли соглашения по законопроекту о мерах экономического стимулирования экономики страны для смягчения экономического эффекта от пандемии коронавируса. Экономике США готовят $2 трлн стимулирующих вливаний.