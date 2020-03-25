Уфа, , 14:27 — REGNUM Храмы в Башкирии закрываться не будут на фоне распространения коронавируса. Об этом 25 марта сообщил советник совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе Башкирии Руслан Карамышев на брифинге по коронавирусу.

По его словам, данное решение было принято властями Башкирии совместно с руководящими организациями основных конфессий региона.

Отмечается, что представители основных конфессий региона (православие и ислам) разместили на своих сайтах соответствующие сообщения.

Так, Совет улемов-богословов рекомендовал верующим отменить пятничные молитвы во всех мечетях столицы Башкирии, при этом совершать молитвы дома. Мечети закрываться не будут, поэтому там можно совершать обряды индивидуально.

Кроме этого, верующим рекомендуется обязательно дезинфицировать храмы и перевести обучение в духовных образовательных учреждениях в дистанционный режим.

Священнослужителям рекомендовали использовать одноразовые ложечки для причастия.

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