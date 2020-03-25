Сиэтл, США, , 13:36 — REGNUM Рок-музыкант Билл Рифлин, выступавший в качестве барабанщика в нескольких группах, скончался в США на 60-м году жизни. Некролог опубликован 25 марта на странице рок-группы Ministry в Twitter.

В коллективе сообщили о потере «замечательного художника, потрясающего человека», который внёс вклад в развитие и успех Ministry. Рифлин умер в Сиэтле (штат Вашингтон) 24 марта.

В последние годы жизни Рифлин боролся с онкологическим заболеванием, уточняет журнал Variety со ссылкой на близких музыканта.

Уильям Фредерик Рифлин родился в Сиэтле 29 сентября 1960 года. Он выступал с группами Ministry, Swans, Nine Inch Nails. В 2003 — 2011 годах Рифлин работал с группой R.E.M., а с 2013 по 2019 год — с коллективом King Crimson.

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