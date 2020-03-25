Нур-Султан, , 13:26 — REGNUM Министерство обороны Казахстана привлекло дополнительные силы для дезинфекции объектов в Алма-Ате. Об этом 25 марта заявила руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Айзат Молдагасимова на брифинге.

По её словам, военнослужащих задействуют при обработке подъездов домов, которые закрыты на карантин. Глава департамента отметила, что всего в Алма-Ате выявлено 15 очагов — домов, которые закрыты на карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 25 марта в Казахстане выявлено 79 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки обнаружено семь новых пациентов.

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