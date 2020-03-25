Варшава, , 13:20 — REGNUM Правительство Польши ввело дополнительные ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса. До 11 апреля никому нельзя будет выходить из дома, кроме как на работу, в магазин, аптеку или к врачу. Об этом во 24 марта сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Вводятся ограничения в передвижении. И перед нами — сложная фаза. Потому что эти ограничения касаются каждого из нас, нашей обыденной жизни», — передаёт слова премьера «Польское радио».

Как пояснил министр здравоохранения Лукаш Шумовский, не запрещаются прогулки для здоровья или выгула собак, но только в индивидуальном порядке. Любые собрания людей более двух человек запрещены, в том числе на детских игровых площадках, пикники и т.п. На богослужениях могут присутствовать не более пяти человек, не считая священников. В общественном транспорте могут одновременно находиться не больше пассажиров, чем половина имеющихся мест для сидения.

Ограничение на собрание более двух человек не распространяются на семьи, а также на волонтёров, помогающих пожилым людям во время карантина.

Все возвращающиеся из-за рубежа в обязательном порядке помещаются в двухнедельный карантин, кроме тех, кто ездит за границу по работе.

Министр здравоохранения призвал всех, кому требуется медицинская помощь, не ходить в поликлиники, а связываться с медработниками по телефону.

За нарушение данных требований будет налагаться штраф в размере 5000 злотых (более тысячи евро).

По состоянию на 25 марта в Польше в результате заражения коронавирусом COVID-19 заболели 927 человек, умерших — 12.