Тегеран, , 13:19 — REGNUM В Иране за последние сутки число заразившихся коронавирусом составило 2206 человек, сообщили 25 марта в министерстве здравоохранения Исламской Республики.

Таким образом число заразившихся в Иране составило 27 017 человек, 2077 человек умерли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что власти страны введут новые меры для борьбы с распространением коронавируса.

Во время заседания штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции было принято решение о введении ограничений на передвижение граждан.

Читайте также: Главы МИД Ирана и Италии обсудили COVID-19 по телефону