Барнаул, , 13:13 — REGNUM Эпидемия коронавируса не стала преградой для отдыха руководителя минсоцзащиты Алтайского края Натальи Оськиной. Как следует из сообщения ИА «Банкфакс», высокопоставленная чиновница отправилась в Тайланд, где, по данным на 25 марта, зарегистрировано 934 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Начальник департамента губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике Дмитрий Негреев пояснил, что в отпуск Оськина отправилась до того, как были приняты решения о запрете выезда за рубеж для госслужащих, и что об этой заграничной поездке глава региона был проинформирован.

Как бы то ни было, с 19 марта на Алтае, как и в других российских регионах, действует режим повышенной готовности. Из-за того что число заболевших постоянно увеличивается, в некоторых регионах из отпусков отзывают медиков (к примеру, в Карелии). Особое внимание оказывается пожилым и маломобильным гражданам. Но отдохнувшей Наталье Оськиной по возвращении придется уйти на 14-дневную самоизоляцию.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России зарегистрировано 163 случая новой коронавирусной инфекции в 20 регионах.