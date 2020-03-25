Москва, , 13:13 — REGNUM Президент России Владимир Путин выступит с обращением к гражданам страны. Об этом 25 марта сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отмечается, что выступление состоится в ближайшие часы. Темой обращения станет ситуация с распространением коронавируса COVID-19.

Ранее состоялось заседание Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусом под председательством премьер-министра Михаила Мишустина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за сутки 163 человека заразились коронавирусом.