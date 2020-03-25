Стокгольм, , 13:14 — REGNUM В Швеции на фоне усиливающейся пандемии коронавируса COVID-19 за последние две недели число сообщений о кражах со взломом сократилось. Такую тенденцию наблюдают шведские правоохранители как на национальном уровне, так и в регионах страны. Наибольшее снижение количества преступлений зафиксировано в районе Большого Стокгольма. Об этом 25 марта сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

С начала 2020 года в Стокгольмском регионе стражами правопорядка в неделю регистрировалось в среднем 150 краж со взломом. Однако на прошлой неделе представители полиции зафиксировали всего лишь 68 случаев, что явилось двукратным снижением по сравнению с прошлыми месяцами. Что же касается ситуации на территории всей Швеции, то на прошлой неделе на национальном уровне количество заявок о незаконном проникновении снизилось с 370 до 254.

«Люди больше времени находятся дома, и соответственно совершать ограбления жилищ стало сложней. Возможно также, что международным организованным преступным группировкам, на которые приходится значительная часть этих преступлений, теперь труднее перемещаться между европейскими странами. И это влияет на статистику», — заявил Свен Гранат, криминалист и аналитик в полиции Стокгольма.

По данным полиции, пока не наблюдается тенденции к увеличению числа сообщений о бытовом насилии, опасения по поводу которого у полиции все же есть, поскольку все больше людей остаются дома. Сообщения о насилии в публичных местах также поступают редко, так как в пабах и ресторанах стало меньше людей.