Калуга, 25 марта 2020, 13:15 — REGNUM Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша на своей странице в социальной сети опроверг появившуюся в ряде СМИ информацию о третьем случае заболевания коронавирусом в регионе, сообщает 25 марта корреспондент ИА REGNUM.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в в Калужской области был подтверждён второй случай заболевания новой коронавирусной инфекцией у мужчины, возвратившегося из Венгрии. Калужанина госпитализировали в инфекционную больницу, он получает необходимое лечение.
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