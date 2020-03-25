Калуга, , 13:15 — REGNUM Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша на своей странице в социальной сети опроверг появившуюся в ряде СМИ информацию о третьем случае заболевания коронавирусом в регионе, сообщает 25 марта корреспондент ИА REGNUM.

«На данный момент у нас в регионе только два подтвержденных случая. Есть два случая, в которых тест был условно положительным. У этих пациентов, находящихся на карантине, взяты дополнительные тесты для окончательного определения диагноза. Результатов по ним пока нет. О всех подтвержденных случаях я буду оперативно информировать на всех своих страницах в социальных сетях. Прошу доверять только этой информации», — написал Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в в Калужской области был подтверждён второй случай заболевания новой коронавирусной инфекцией у мужчины, возвратившегося из Венгрии. Калужанина госпитализировали в инфекционную больницу, он получает необходимое лечение.

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