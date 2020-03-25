Нальчик, , 13:03 — REGNUM В Кабардино-Балкарии увеличилось до четырех человек число заразившихся коронавирусной инфекцией. Такие данные предоставил по состоянию на 25 марта официальный федеральный интернет-ресурс для информирования населения по вопросам коронавируса.

При этом в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по КБР эта информация не подтверждается. В опубликованном 25 марта сообщении говорится:

«По состоянию на 25.03.2020 года случаев заболевания коронавирусной инфекцией в республике — два».

В ведомстве также сообщили, что под медицинским наблюдением в Кабардино-Балкарии находятся 209 человек, вернувшиеся из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу либо контактировавшие с данными гражданами.

Как такая недостоверная информация попадает на сайт Роспотребнадзора, остается загадкой. Возможно имеет место попытка скрыть реальную ситуацию. Не было до последних минут и информации о появлении двух заразившихся на сайте местного минздрава.

Менее получаса назад, когда уже были опубликованы данные федерального ведомства, на странице минздрава в Instagram написали:

«В настоящее время в Кабардино-Балкарии подтверждены еще два случая заражения коронавирусной инфекцией из числа госпитализированных ранее людей, контактировавших с первыми заболевшими».

По данным ведомства, заболевшие были вовремя госпитализированы. Болезнь у них протекает в легкой форме. Всего ранее попали в больницу 25 человек, контактировавшие с первыми двумя заразившимися — мужчиной и женщиной, вернувшимися из-за границы.

https://www.instagram.com/p/B-JtEW2Ft72/