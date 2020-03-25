Стокгольм, , 13:24 — REGNUM Развитие пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в мире заставило МИД Швеции эвакуировать свой персонал из дипломатических учреждений некоторых африканских стран. Согласно официальному опубликованному сообщению, изменения коснутся и членов семей дипломатов, находящихся в зонах риска, коими помимо Африканского континента также являются Бангладеш, Пакистан и Украина. Об этом 25 марта сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

С соответствующим заявлением перед журналистами выступил пресс-секретарь МИДа Швеции Бастер Миров Эмитслоф, пояснивший причины принимаемых мер.

«Мы провели оценку ситуации, основываясь, в частности, на способности наших сотрудников иметь доступ к должному уходу за здоровьем, а также на правилах в отношении поездок, на которые влияют решения, принимаемые в короткие сроки. Мы также должны учитывать, что некоторые из наших сотрудников и, возможно, члены их семей могут принадлежать к группам риска, поэтому существует много разных аспектов», — заявил Эмитслоф.

В то же время МИД Швеции не может ответить, сколько человек будет отправлено домой, однако подчеркивается, что посольские и консульские учреждения не будут закрыты полностью и продолжат свою работу, хотя и с сокращенным штатом.