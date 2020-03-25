Москва, , 12:58 — REGNUM Долгосрочные планы не будущее строят 25% жителей России, у 72% — нет таких планов, приводит данные опроса «Левада-центр».

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Из тех граждан, кто строит планы, половина (50%) мечтает о небольшом, но твердом заработке и уверенности в завтрашнем дне. 22% хотят много работать и хорошо получать.

Завести собственное дело планируют 11% опрошенных. Есть желание иметь небольшой заработок, но больше свободного времени и более легкую работу у 10% граждан РФ. 7% не смогли рассказать о своим планах не будущее.

В опросе 20 — 26 февраля 2020 года приняли 1614 граждан старше 18 лет в 50 субъектах РФ. Опрос проведен методом личного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (72%) не строят планов на будущее.

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