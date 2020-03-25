Москва, , 13:02 — REGNUM Российское правительство готовит перечень рекомендаций для регионов, касающихся ограничений в работе торговых центров. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин 25 марта на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Рекомендательный перечень подготовят в течение дня. В нём будет затронута работа магазинов и больших торговых центров. Это ограничения должны будут принять на своём уровне руководители регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила ограничить в регионах работу ночных клубов и кинотеатров, игровых комнат для детей и развлекательных центров, а также запретить курение кальянов в барах и ресторанах.

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