Эль-Кувейт, 25 марта 2020, 13:00 — REGNUM Министр здравоохранения Кувейта Базель Аль-Саба подтвердил четыре новых случая заражения коронавирусом, об этом 25 марта сообщает Al Arabia.
Таким образом, общее число инфицированных достигло 195 человек. Министр отметил, что 43 человека излечились, а 717 были выписаны из карантина.
Власти страны провели некоторые профилактические мероприятия, направленные на недопущения распространения инфекции — ввели 11-часовой комендантский час, ограничили работу в некоторых государственных и частных компаниях.
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