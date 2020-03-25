Эль-Кувейт, , 13:00 — REGNUM Министр здравоохранения Кувейта Базель Аль-Саба подтвердил четыре новых случая заражения коронавирусом, об этом 25 марта сообщает Al Arabia.

Таким образом, общее число инфицированных достигло 195 человек. Министр отметил, что 43 человека излечились, а 717 были выписаны из карантина.

Власти страны провели некоторые профилактические мероприятия, направленные на недопущения распространения инфекции — ввели 11-часовой комендантский час, ограничили работу в некоторых государственных и частных компаниях.

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