Волгоград, , 13:00 — REGNUM Провизорный госпиталь для наблюдения за гражданами, прибывающими из-за границы и имеющих симптомы ОРВИ, развернут в Волгограде. Соответствующее поручение 25 марта дал губернатор Андрей Бочаров, сообщает пресс-служба администрации региона.

Госпиталь расположат на базе областной больницы № 3. Туда будут помещать лиц с симптомами простудных заболеваний, приехавших из-за рубежа, а также тех, кто контактировал с заболевшими COVID-19. В случае положительных тестов на коронавирус пациентов переведут в уже развернутые взрослый или детский инфекционные госпитали.

«Понимая всю сложность и динамику распространения инфекции, мы готовы к различному развитию ситуации. Сегодня основные риски связаны с тем, что после закрытия Россией воздушных границ домой возвращаются жители, отдыхавшие за рубежом. Второй фактор — миграционные потоки: иностранные предприниматели, студенты, трудовые мигранты. Мы вместе с Роспотребнадзором, с медучреждениями берем таких людей под наблюдение. Многие из них остаются в режиме самоизоляции. Но, к сожалению, не все его соблюдают в полном объеме. Это тоже проблема. Поэтому, пользуясь случаем, предупреждаю о персональной ответственности за соблюдение режима самоизоляции», — сказал глава региона.

По данным властей в марте 2020 года в Волгоградскую область из стран Азии, Ближнего Востока и Европы вернулись свыше 560 человек, а с начала года 2,3 тысячи граждан. В качестве мигрантов в регион в марте 2020 года прибыли 10 тысяч человек.