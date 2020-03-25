Волгоград, 25 марта 2020, 13:00 — REGNUM Провизорный госпиталь для наблюдения за гражданами, прибывающими из-за границы и имеющих симптомы ОРВИ, развернут в Волгограде. Соответствующее поручение 25 марта дал губернатор Андрей Бочаров, сообщает пресс-служба администрации региона.
Госпиталь расположат на базе областной больницы № 3. Туда будут помещать лиц с симптомами простудных заболеваний, приехавших из-за рубежа, а также тех, кто контактировал с заболевшими COVID-19. В случае положительных тестов на коронавирус пациентов переведут в уже развернутые взрослый или детский инфекционные госпитали.
По данным властей в марте 2020 года в Волгоградскую область из стран Азии, Ближнего Востока и Европы вернулись свыше 560 человек, а с начала года 2,3 тысячи граждан. В качестве мигрантов в регион в марте 2020 года прибыли 10 тысяч человек.