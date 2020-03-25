Нур-Султан, , 12:54 — REGNUM Финансовая полиция Нур-Сутана изъяла более 8 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, которая использовалась для незаконного производства антисептика. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по финансовому мониторингу минфина Казахстана.

Сотрудники департамента экономических расследований совместно с полицией и прокуратурой пресекла незаконную продажу 146 пятилитровых бутылок с антисептиком. Вся изъятая продукция передана на хранение в министерство здравоохранения республики.

Напомним, 24 марта в прокуратуре Нур-Султана сообщили, что правоохранительные органы обнаружили мини-цех по производству антисептиков. Общая сумма продукции составила более 27 млн тенге ($60,4 тыс.).

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