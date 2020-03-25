Иваново, , 12:53 — REGNUM В общей сложности у четырёх жителей Ивановской области экспресс-тест на коронавирус дал положительный результат, вместе с тем пока официально подтверждён диагноз лишь у одного жителя региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области 25 марта.

Как уточнили в пресс-службе, по данным на 11:00 25 марта официально в регионе зарегистрирован один случая заболевания COVID-19: мужчина, вернувшийся из Европы, проходит лечение, он помещён в изолированный бокс, его самочувствие нормальное.

Также ранее, как сообщало ИА REGNUM, был получен положительный результат экспресс-теста ещё у одного человека — врача областной больницы. Он изолирован в инфекционной больнице, окончательное подтверждение или опровержение диагноза должен дать институт «Вектор» в Новосибирске.

Из 53 человек, контактировавших с этим врачом, у двух контактных лиц экспресс-тест показал положительный результат. Кроме того, за сутки получен еще один положительный экспресс-тест у человека, вернувшегося из-за границы. Пациент госпитализирован, круг контактов определен, он небольшой. Анализы также направлены для подтверждения или опровержения диагноза.

Всего с 29 января под наблюдением ивановских медиков находились 685 человек. 100 из них выписаны по истечении 14-дневного карантина. 585 человек остаются под наблюдением, за сутки под него взяты 42 человека.