Джакарта, , 12:50 — REGNUM Правительство Индонезии объявило, что число инфицированных коронавирусом в стране продолжает расти, сообщает Kompas.

Официальный представитель правительства Индонезии по вопросам коронавируса Ахмад Юрианто заявил, что за сутки число заразившихся коронавирусом в стране выросло на 105 человек.

«В общей сложности выявлено 790 случаев заболевания», — заявил Ахмад Юрианто в ходе пресс-конференции 25 марта 2020 года.

Кроме того, по его словам, от коронавируса в Индонезии скончались ещё три человека. Таким образом, 58 инфицированных погибли от коронавируса в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Индонезии Джакарте по-прежнему выявлено наибольшее количество случаев заражения коронавирусом по стране. По последним данным, число заразившихся в Джакарте выросло до 440 человек.

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