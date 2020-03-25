Тбилиси, , 12:53 — REGNUM Приют для бездомных, работающий в Тбилиси, заполнен только наполовину, и в нем готовы принять новых нуждающихся. Об этом 25 марта рассказал журналистам мэр столицы Грузии Каха Каладзе.

«Что касается бездомных, у нас есть приют в Лило, который, можно сказать, наполовину пуст», — сообщил градоначальник. Он добавил, что в приюте готовы принимать нуждающихся, а если мест не хватит, то прием будет открыт в дополнительных местах.

Лило — поселок городского типа, расположенный в нескольких километрах от Тбилиси, и входит в состав столичного муниципалитета. Приют для бездомных на 240 мест был открыт в 2015 году. В нем принимают не всех бездомных, а тех, кто зарегистрирован в грузинской столице.