Симферополь, , 12:46 — REGNUM В Крыму под медицинским наблюдением из-за ситуации с коронавирусом находятся более 1,3 тысячи человек, из них 52 человека — в стационаре. Об этом 25 марта в ходе доклада о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции заявил министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.

«У нас под медицинским наблюдением на сегодняшний день 1345 человек, а под динамическим медицинским наблюдением — 1293 человека. В стационарах — 52 человека. Подтвержденный диагноз у семи человек», — уточнил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре крымчанина заразились коронавирусной инфекцией во время отдыха в ОАЭ, ещё трое — в Бельгии, Латвии и Франции.

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