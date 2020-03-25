Симферополь, 25 марта 2020, 12:46 — REGNUM В Крыму под медицинским наблюдением из-за ситуации с коронавирусом находятся более 1,3 тысячи человек, из них 52 человека — в стационаре. Об этом 25 марта в ходе доклада о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции заявил министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.
Как сообщало ИА REGNUM, четыре крымчанина заразились коронавирусной инфекцией во время отдыха в ОАЭ, ещё трое — в Бельгии, Латвии и Франции.
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