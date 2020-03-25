Москва, , 12:43 — REGNUM Большинство жителей России (72%) не строят планов на будущее. Из этого числа 34% опрошенных знают, что с ними будет в ближайшие один-два года, а далее не загадывают, приводит данные опроса «Левада-центр».

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Планируют свое будущее 25% респондентов. 8% рассчитывают, что добьются своей цели лет через десять лет. Ещё 8% полагают, что через несколько лет их жизнь серьезно изменится.

По мнению 9% граждан РФ, в будущем жизнь их семьи наладится, но вряд ли в ней что-то кардинально изменится. Затруднились дать ответ 3%.

Опрос проведен 20—26 февраля 2020 года. Опрошены 1614 граждан РФ старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 48% жителей России смотрят в будущее с оптимизмом, 9% — с пессимизмом, 37% испытывают оба чувства.

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