Краснодар, , 12:42 — REGNUM Все четыре новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае являются завозными, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края 25 марта.

Известно, что заболевшие посещали Испанию, Нидерланды, Францию и ОАЭ. Все они были госпитализированы в больницах Краснодарского края — двое в Краснодаре, двое в Сочи. Пациенты размещены в изолированных боксах. Установлены контактировавшие с заболевшими люди, они находятся на карантине под медицинским наблюдением.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией было зарегистрировано 25 марта. Ранее в регионе было зафиксировано пять случаев (четверо пациентов проходят лечение в Краснодарском крае, одна в Москве). Таким образом, всего в регионе выявлено девять случаев опасной инфекции.