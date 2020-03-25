Ростов-на-Дону, , 12:42 — REGNUM Жительница Ростова-на-Дону, подхватившая COVID-19 в Таиланде, чувствует себя хорошо. Болезнь у пациентки протекает практически бессимптомно. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Пациентка с коронавирусом вернулась 21 марта из Таиланда с признаками болезни и была доставлена в инфекционный бокс, где и находилась всё это время. Биоматериал пациентки был направлен в референс-центр «Вектор» для подтверждения диагноза. И только что получено подтверждение референс-центра. Специалисты проинформировали меня, что состояние пациентки удовлетворительное, температура 36,6 градуса. Она будет находиться в инфекционном боксе 14 дней с момента поступления», — прокомментировал глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время в изоляторе находятся три человека, вернувшиеся из Таиланда, Монако и Франции. Кроме того, в инфекционном боксе, развёрнутом в детской горбольнице №2, проверку на наличие коронавируса проходят 15 человек.

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