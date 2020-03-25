Москва, , 12:39 — REGNUM Из-за коронавируса в России вырос спрос в онлайн-магазинах практически на все категории, но в первую очередь на товары длительного хранения, бытовые товары, заявил 25 марта ИА REGNUM исполнительный директор одного из сервисов экспресс-доставки товаров из магазинов Дмитрий Дорошенко.

«Стала больше сама корзина по количеству позиций. От магазина к магазину рост корзины составил от 30 до 80%. Люди покупают больше как впрок, так и на повседневные нужды, так как теперь завтрак, обед и ужин у многих проходят дома», — пояснил он.

В целом, по словам Дорошенко, спрос вырос вдвое: «С момента первой волны, 13 марта, мы работаем на полную мощность. Мы сейчас подстраиваем свою модель к измененному рынку, чтобы иметь возможность выполнять заказов больше и быть как можно оперативнее. Просто это требует немного времени».

Он также обратил внимание, что в новых условиях пришлось вести дополнительные меры профилактики и безопасности: «Мы обеспечили ежедневную дезинфекцию автомобилей своего автопарка, убедились, что наши партнеры по доставке также ее проводят. Обеспечили сборщиков в магазинах и курьеров масками и перчатками, но столкнулись с тем, что застигло каждого жителя — дефицитом этих товаров. В силу того, что они одноразовые — расход очень большой. Покупаем даже небольшие партии на рынке, надеемся на урегулирование поставок. Также относимся с большим пониманием к просьбе клиента оставить заказ у двери. У нас нет контакта с клиентом по оплате заказа — она проходит картой и после получения автоматически».