Москва, , 12:38 — REGNUM В регионах России местные власти должны принять меры по увеличению количества коек в больницах для приёма пациентов с коронавирусом. Такое поручение губернаторам 25 марта дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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«Я поручил увеличить в медицинских учреждениях каждого региона количество инфекционных коек, где в случае необходимости можно будет размещать больных коронавирусной инфекцией», — приводит ТАСС слова премьер-министра.

Уточняется, что доложить о предпринятых действия и количестве койкомест в медучреждениях руководители российских регионов должны будут до 27 марта.

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При этом председатель правительства подчеркнул, что в случае недостаточного внимания к организации больничных мест для зараженных коронавирусом власти регионов будут строго наказаны.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки, 24 марта, в России было выявлено 163 новых случая заражения коронавирусом. В общей сложности инфекционное заболевание диагностировано у 658 человек. Больше всего заболевших — в Москве.

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