Уфа, , 12:37 — REGNUM В Башкирии четвертым инфицированным новым коронавирусом стал ребенок. Об этом 25 марта сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на заявление министра здравоохранения региона Максима Забелина.

По словам начальника отдела республиканского управления Роспотребнадзора Олега Мавлютова, все четверо зараженных коронавирусом, привезли инфекцию из-за рубежа.

Отмечается, что в настоящий момент в Башкирии госпитализировано 64 человека с подозрением на новый коронавирус, из них шесть — несовершеннолетних.

Читайте ранее в этом сюжете: В Коми выявлены новые случаи коронавируса