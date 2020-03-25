Сыктывкар, , 12:30 — REGNUM В Коми число пациентов с COVID-19 может в ближайшие сутки вырасти до пяти человек: с подозрением на новый коронавирус госпитализировали еще двух жителей республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Коми.

«У граждан взяты анализы, в ближайшее время будут получены результаты. Установлен круг их близких контактов», — сообщает пресс-служба.

Напомним, накануне медики сообщили о выздоровлении первого пациента с коронавирусом — мужчина выписан из больницы и находится дома.