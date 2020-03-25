Москва, , 12:38 — REGNUM В рамках всемирной экологической акции «Час Земли» в Москве 28 марта отключат подсветку более двух тысяч зданий. Об этом сообщила пресс-служба Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

Акция проходит в мире с 2007 года, в России — с 2009 года. Цель акции — привлечение внимания к экологическим проблемам и призыв к разумному потреблению ресурсов.

В 2019 году по всему миру отключили подсветку более 18 тыс. зданий и сооружений, к акции присоединились более двух миллиардов человек, из которых около 30 миллионов — жители России. Москве за час отключения подсветки в 2019 году удалось сэкономить 50МВт электроэнергии.

28 марта подсветку отключат с 20:30 до 21:30 по местному времени.

В 2020 году кампания нацелена на привлечение людей к экологическому активизму. На сайте «Часа Земли» можно пройти тест и узнать свое «Экопредназначение».