* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:36 — REGNUM Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за нападение на сикхский храм в столице Афганистана, городе Кабул. Об этом 25 марта сообщает Al Arabia.

По данным журналистов, силы обороны столицы блокировали район, в котором находится культовая постройка, пытаясь противостоять нападению.

Нападение началось с атаки смертника, по некоторым данным бои у храма продолжаются. Подробности пока неизвестны.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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