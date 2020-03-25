Тбилиси, , 12:33 — REGNUM Даже в период распространения коронавируса, запрет на посещение верующими церкви является преступлением против Бога. Такое заявление было опубликовано 25 марта на официальном сайте патриархии Грузинской православной церкви.

В обращении описывается ситуация, сложившаяся в Грузии в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Прихожанам рекомендуется не посещать службы, если они чувствуют, что чем-то больны. Священнослужители могут посетить их на дому. Для тех, кто приходит на богослужения, напоминают, что дистанция между людьми должна быть 2 метра в помещении и 1,5 метра на улице.

В то же время Грузинская православная церковь призывает не поддаваться страху и не отказываться от посещений церкви.

«Запрет на посещение церкви тем, для кого это представляет жизненно важную необходимость, считаем неоправданным и преступлением против Бога», — говорится в обращении к верующим. Патриархия напомнила, что обряд причащения является высшим подтверждением любви и единства с Христом.

Также в заявлении высказывается удивление тому вниманию, которое уделяется церковным собраниям раз в неделю, когда каждый день большое количество людей вместе находятся в общественном транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, новые правила, направленные на предотвращение распространения коронавируса в Грузии, запрещают собираться группам людей более 10 человек. В грузинских церквях организуют звуковою трансляцию богослужений, чтобы их было слышно на улице.

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