Орел, , 12:27 — REGNUM Сотрудников орловских компаний, предприятий и учреждений старше 60 лет рекомендовано перевести на удаленный режим работы, такую рекомендацию дал губернатор Андрей Клычков, сообщила 25 марта пресс-служба правительства региона.

«Люди старше 60 лет находятся в группе риска по коронавирусу. Поэтому мы должны предпринять все меры, чтобы они находились дома и меньше контактировали с окружающими», — отметил Клычков.

Губернатор отметил, что рекомендация касается не только органов госвласти, но и хозяйствующих субъектов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Орловской области 24 марта подтвердили два случая заражения коронавирусом.