Нижний Новгород, , 12:26 — REGNUM По данным на 25 марта число заразившихся коронавирусом в Нижегородской области выросло до восьми человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

По данным правительства региона, новый инфицированный прибыл из Италии. Все заразившиеся находятся в изолированных боксах в инфекционной больнице № 2. Сейчас на подтверждение направлены анализы ещё троих пациентов.

Всего в Приволжском федеральном округе выявлено 52 заразившихся коронавирусом. До настоящего момента выписана одна заразившаяся в Нижнем Новгороде, в Пензе женщину также готовят к выписке.

Как сообщало ИА REGNUM, двое жителей Нижнего Новгорода, проживающих на одной территории с мужчиной, у которого диагностирована новая коронавирусная инфекция, отказываются от самоизоляции и госпитализации. 25 марта суд рассмотрит исковое заявление о принудительном карантине для этих граждан.