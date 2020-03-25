Сеул, , 12:29 — REGNUM 25 марта в Южной Корее вылечили и выписали из больницы еще одного военнослужащего. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

По их словам, из больницы выписан представитель сухопутных войск из города Тэгу.

По состоянию на 10:00 по местному времени 25 марта число заражённых коронавирусом военнослужащих держится на отметке тридцать девять человек. Из них двадцать один человек — представители сухопутных войск, один человек— военно-морских сил, два человека — морские пехотинцы, четырнадцать человек — представители военно-воздушных сил и один человек — представитель министерства обороны.

На лечении еще находятся четырнадцать военных.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее зафиксировали 100 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Общее число заболевших увеличилось до 9137 человек.