Джакарта, , 12:24 — REGNUM Число положительных случаев заболевания коронавирусом в столице Индонезии Джакарте увеличилось до 440 человек, сообщает информационный портал Detik.

Между тем число погибших от коронавируса в столице Индонезии выросло с 32 до 37 человек. Всего выздоровело 24 человека в Джакарте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Джакарты решило продлить период обучения на дому до 5 апреля 2020 года из-за коронавируса.

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