Челябинск, , 12:23 — REGNUM Нарушение режима самоизоляции может повлечь уголовную ответственность. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Челябинской области.

Всего на карантине сейчас находятся примерно три тысячи человек. Сотрудники полиции будут проверять соблюдение ими требований Роспотребнадзора три раза за весь карантинный период. В случае выявления нарушений стражи порядка будут уведомлять профильные органы.

За нарушения жителям региона придётся отвечать по статьям Административного кодекса. Им грозят штрафы. Также за нарушение санитарно-эпидемиологических правил предусмотрена и уголовная ответственность. Статья 236 УК России предусматривает за это наказание вплоть до пяти лет колонии, пояснили в областном главке полиции.