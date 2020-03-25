Ростов-на-Дону, , 12:18 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев завёл страницу в социальной сети «ВКонтакте». Глава региона пообещал информировать о ситуации с распространением COVID-19 на Дону, передаёт ИА REGNUM 25 марта.

«Специалисты считают, что лучшим способом борьбы с распространением нового коронавируса является ограничение социальных контактов. Между тем есть очень важная задача, которую поставил глава нашего государства, — полное и достоверное информирование граждан о ситуации с коронавирусом. Поэтому принял решение — социальные контакты не ограничивать, а расширять, но — через личную страничку в ВК», — написал Голубев в своём первом посте.

Также губернатор пообещал оперативно реагировать на обращения пользователей сети.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области подтверждён первый случай заболевания COVID-19. Число потенциальных больных, заражённых коронавирусом, составляет 1 тыс. 263 человека.

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