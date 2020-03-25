Санкт-Петербург, 25 марта 2020, 12:30 — REGNUM Из инфекционной больницы имени Боткина (Санкт-Петербург) выписали ещё двух пациентов, у которых ранее был выявлен новый вид коронавируса. На данный момент они полностью здоровы. Об этом в среду, 25 марта заявил главный врач клиники Денис Гусев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
На сегодняшний день в стационаре находится 324 пациента из них у 22 человек подтвержден коронавирус.
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