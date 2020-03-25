Ульяновск, , 12:15 — REGNUM В Ульяновской области с 26 марта вводятся карантинные мероприятия для пожилых граждан. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора Сергея Морозова, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Власти просят граждан старше 65 лет, а также жителей из группы риска с 26 марта по 12 апреля оставаться дома, минимизировав выход на улицу и ограничив посещение общественных мест.

Чиновники заверяют, что им будут «оказаны все меры адресной социальной помощи» — в частности, организуют доставку лекарств и медицинских изделий, будет предоставлена возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения больниц. Также будет запущен социальный проект по оказанию на дому реабилитационных, оздоровительных и психологических услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на территории Поволжья выявлено 52 заразившихся коронавирусом пациента, из них выздоровела пока только одна пациентка в Нижнем Новгороде. Также к выписке готовят женщину в Пензенской области. Больше всего заболевших — в Самарской области (десять человек).

В Ульяновской области случай заражения подтверждён у 15-летнего подростка из Димитровграда, который вернулся из Англии.

Напомним, ранее введён домашний карантин для пожилых граждан старше 65 лет в Москве. Также он коснулся жителей с хроническими заболеваниями.