Нур-Султан, , 12:14 — REGNUM Более половины пассажиров рейса Берлин — Минск — Алма-Ата оказались заражены коронавирусом. Об этом 25 марта заявила глава департамента контроля качества товаров и услуг Алма-Аты Айзат Молдагасимова, сообщает агентство «Казинформ».

По её словам, авиарейс прилетел в Алма-Ату 13 марта. На борту самолета находились 12 человек, в том числе девять пассажиров и три члена экипажа. Они были изолированы сразу после приземления. Медики выявили коронавирус у семи человек, в том числе у бортпроводницы.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 25 марта в Казахстане зарегистрировано 79 случаев заражения коронавирусом, в том числе 41 — в Нур-Султане, 31 — в Алма-Ате.

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