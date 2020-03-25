Джуба, , 12:18 — REGNUM Министр обороны Судана, генерал-лейтенант Джамал Омар, скончался от сердечного приступа в Южном Судане. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение представителя министерства обороны Судана.

В заявлении источника сообщается, что генерал Омар участвовал в переговорах с вооруженными группировками в столице Южного Судана, Джубе.

Официальные похороны министра будут проведены в столице Судана, Хартуме, сообщает информационное агентство Anadolu со ссылкой на заявление Суверенного совета Судана.