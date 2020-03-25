Симферополь, , 12:11 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов выступает за самые жёсткие меры профилактики коронавируса на полуострове. Об этом он заявил 25 марта во время заседания по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в РК.

«Чем жёстче меры, которые мы сейчас с вами примем, и чем более дисциплинированно будем исполнять ситуацию, тем быстрее мы минуем этот период. Либо мы будем расслабленные, ничего не соблюдать, будет длиться это год-полтора, будем телепаться в такой ситуации, сидеть половина на карантине. Заразу нужно подавить в зародыше. Чем быстрее — тем лучше», — заявил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 марта число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Крыму выросло до семи. Четыре члена одной семьи заразились во время отдыха в ОАЭ, ещё трое — в Бельгии, Латвии и Франции.

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