Симферополь, 25 марта 2020, 12:11 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов выступает за самые жёсткие меры профилактики коронавируса на полуострове. Об этом он заявил 25 марта во время заседания по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в РК.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 марта число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Крыму выросло до семи. Четыре члена одной семьи заразились во время отдыха в ОАЭ, ещё трое — в Бельгии, Латвии и Франции.
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