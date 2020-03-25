Нижний Новгород, , 12:08 — REGNUM По состоянию на 11:00 мск 25 марта число случаев заражения коронавирусом в Приволжском федеральном округе выросло на восемь единиц. Об этом сообщает оперативный штаб.

Так, три новых случая инфицирования подтверждены в Оренбургской области, два — в Пермском крае, также по одному новому заболевшему выявлено в Башкирии, Нижегородской и Пензенской областях.

Всего на территории Поволжья число заразившихся составило 52 человека, выздоровела пока только одна пациентка в Нижнем Новгороде. Также к выписке готовят женщину в Пензенской области.

Максимальное число пациентов с коронавирусом наблюдается в Самарской области — десять человек, в Нижегородской области — восемь человек, в Кировской области и Татарии — по семь человек, в Пермское крае — пятеро пациентов, в Башкирии и Оренбургской области — по четыре инфицированных, в Пензенской области и Удмуртии — по двое заразившихся, в Чувашии, Ульяновской и Саратовской областях — по одному человеку.

До настоящего момента случаев коронавируса не выявлено в Мордовии и Марий Эл.

ИА REGNUM напоминает, всего в России число заразившихся новой коронавирусной инфекцией составляет 658 человек, за последние сутки число инфицированных выросло на 163 случая. Основная масса граждан с коронавирусом — в Москве, 410 человек.